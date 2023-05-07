"جوجل" تعتزم تزويد محرك البحث بالذكاء الاصطناعى (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» فيديوجراف عن آخر إحداث لموقع البحث العالمي «جوجل» بعنوان: "جوجل" تعتزم تزويد محرك البحث بالذكاء الاصطناعي.

واعتزمت «جوجل» تزويد محرك البحث بالذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر خصوصية وأسهل استخداما، مع التركيز على خدمة الشباب حول العالم، وفقا لتقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».

وذكر التقرير أن «جوجل» ستغير نسقا تقليديا لتقديم نتائج البحث يعرف باسم «الروابط الشعرية الزرقاء» مع خطط لدمج المزيد من الأصوات البشرية كجزء من التحول.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر مُطلعة قرلها إنه من المتوقع أن تطلق جوجل خلال مؤتمر سنوي للمطورين، هذا الأسبوع، مزايا جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثات عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي يحمل اسم «ماجي».