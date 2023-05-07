الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ مطروح: الموافقة على إنشاء 3 مستشفيات جديدة

الدكتورة دينا عثمان
الدكتورة دينا عثمان

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنه تم الموافقة على إنشاء 3 مستشفيات جديدة بالمحافظة عقب المناقشة في جلسة مجلس النواب بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضحت لـ “الدستور”، أنه سيتم إنشاء مستشفى للأورام وأخرى لقسطرة القلب تابعين للمراكز الطبية المتخصصة وإنشاء مستشفى جديدة للأطفال وذلك في منطقة علم الروم، مشيرة إلى أنه سيتم توسعة مستشفى النساء والتوليد على أرض مستشفى الأطفال التخصصي وذلك عقب إنشاء مستشفى الأطفال الجديدة.

وتابعت: “جاءت تلك الموافقة عقب مناقشة المقترح المقدم من النائب رزق جالي عضو مجلس النواب والخاص بإنشاء مستشفى لقسطرة القلب”، موضحة أنها عرضت خلال جلسة مجلس النواب مشروعات التنمية التي شهدتها محافظة مطروح خلال الفترة السابقة في عهد الرئيس السيسي حيث تحتاج المحافظة العديد من الخدمات الطبية لتواكب مشروعات التنمية وزيادة إعداد السكان الوافدة من ربوع مصر .

 

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