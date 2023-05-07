الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: عملية ضرب الكرملين الهدف منها هز الهيبة الروسية

أحمد سيد أحمد خبير
أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن عملية الاعتداء الأخيرة على الكرملين بطائرة مسيرة أحدثت نوعًا من الهزة للدولة الروسية.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهجوم على الكرملين بطائرات مسيرة ربما يكون مؤشرًا لتطور العملية العسكرية في أوكرانيا وحسم العملية العسكرية لأن المعركة دخلت عام ونصف ولم يتم حسمها. 

 

وعن اتهام روسيا الولايات المتحدة وأوكرانيا بقيادة هذه العملية، مؤكدًا أن هذه عملية استخباراتية لا يمكن أن تتم دون تدخل المخابرات الأمريكية، وكان الهدف منها هز الهيبة الروسية لأنه حتى في الحرب العالمية لم يتم ضرب الكرملين لأن له رمزية كبيرة لدى الروس. 

 

وأشار إلى أن المعركة في أوكرانيا تتحضر وربما تكون أشد قسوة وضراوة من الشهور الماضية وهذا الحادث بغض النظر عن التحقيقات روسيا ستقوم بالرد عليه. 

 

سبب تأخر روسيا في الرد

وأكد أن تأخر روسيا في الرد، لأنه يتم التحضير للرد في صورة عملية أوسع وأخطر وروسيا تحاول البحث عن عملية شاملة وواسعة وربما تستخدم فيها أسلحة ذكية لأن الرد الروسي سيكون رسالة للناتو لأن روسيا ترى أن هناك نوعًا من الجرأة وإذا لم يتم الرد سيكون هناك ماهو أخطر في الداخل الروسي. 

خبير العلاقات الدولية الكرملين طائرة مسيرة هز الهيبة الروسية أوكرانيا العملية العسكرية

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