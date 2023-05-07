نهائى كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدف فى الشوط الأول

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول من مباراته أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا بالتقدم بهدف دون رد.

سجل البرازيلي رودريجو سيلفا هدف التقدم المبكر في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

ريال مدريد استهل المباراة بقوة، وسجل هدف التقدم بعد مجهود فردي مميز لفينيسوس جونيور في اختراق منطقة جزاء أوساسونا من الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية استقبلها رودريجو سيلفا بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

بعد الهدف، حاول لاعبو أوساسونا على أمل إدراك التعادل.

وشهدت الدقيقة 7 ركلة ركنية أولى لأوساسونا على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها جون مونكايولا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أريدانى هيرنانديز برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس تيبو كورتوا بسهولة.

واستمر لاعبو أوساسونا في محاولاتهم وسدد أنتي بوديمير رأسية تجاه أقصى الزاوية اليمنى للمرمى تصدى لها الحارس تيبو كورتوا بشكل جيد.

في الدقيقة 15 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لأوساسونا بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوكاس تورو برأسية غير متقنة مرت دون خطورة إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

محاولة هجومية لأوساسونا بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق مويسيس جوميز إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أنتي بوديمير برأسية ضعيفة نسبيًا مرت دون خطورة إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وأهدر الريال فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 25 بعد هجمة خطيرة بانطلاقة على الجبهة اليسرى عن طريق فينيسوس جونيور أنهاها بتمريرة عرضية أرضية استقبلها رودريجو سيلفا بلمسة هيأت الكرة لزميله كريم بنزيمة الذي أطلق تسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى تصدى لها الحارس سيرخيو هيريرا ببراعة وأنقذ مرماه.

وبعد دقيقة أضاع أوساسونا هدفًا محققًا بعد مجهود فردي مميز من عبدالصمد الزلزولي في اختراق منطقة جزاء ريال مدريد منفردًا بالمرمى، ثم سدد كرة رائعة بشكل ساقط كادت تسكن الشباك لولا التدخل من داني كارباخال في الوقت المناسب وإبعاد الكرة من على خط المرمى.

ورد ديفيد ألابا لاعب الريال بكرة في العارضة بالدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.