شعبة الذهب: إقبال غير مسبوق من المواطنين على شراء المعدن الأصفر

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الفترة الماضية شهدت إقبالا ملحوظا على شراء السبائك والجنيهات الذهب غير مسبوق من قبل، حيث بلغت قيمة المشتريات نحو 7 أطنان من الذهب خلال الفترة الماضية.

وأضاف “ميلاد”، في تصريحات خاصة لـ"االدستور"، أن هذا الإقبال من قبل المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المصنعية، فضلاً عن ارتفاع أسعار المصنعية علي المشغولات الذهبية مما تسبب في العذوف عنها والتوجه نحو السبائك .

وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن المواطنون في ظل التضخم العالمي جميعاً يتجهون للاستثمار في الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار للمواطن والمستثمر معا.

ولفت إلى أن الشعبة تقدمت بطلب للتجار بتقليل المصنعية ليتوجه المواطنون لشراء المشغولات الذهبية.

عزوف المواطنين على شراء المشغولات

في نفس السياق، أكد عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن عزوف المواطنون عن شراء المشغولات الذهبية تسبب في مشاكل الورش المتخصصة في عمل المشغولات الذهبية فقط دون السبائك والجنيهات، مشيرا إلى أن تلك الورش بها عدد كبير من العمالة.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إقبال المواطنين على شراء السبائك والجنيهات غير مسبوق، مشيراً إلى أن بعض المحلات ينفذ منها السبائك.

مقترحات شعبة الذهب للسيطرة على السوق

وأكد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك عده مقترحات مقدمه من الشعبة لوزارة المالية والحكومة بشكل عام للحد من ارتفاع أسعار الذهب والسيطرة على الأسعار محليا.

وأشار إلى أن هناك إقبال كبير على شراء السبائك الذهبية من المواطنين خلال الفترة الأخيرة باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.