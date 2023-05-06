"مصر دائمًا بخير".. الباز يستعرض مقطع فيديو لتدريب طلاب أكاديمية الفنون

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو لتدريب طلاب أكاديمية الفنون، قائلًا: "جيل بيسلم جيل، والإبداع في مصر لا ينضب، ونهر الموهبة يتجدد كل يوم".

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الريادة لا تأتي من فراغ، لافتًا إلى أن الفيديو يرصد انتظام الطلبة وعزفًا بمنتهى الجدية، مع المايسترو سعيد كمال.

وتابع: "عشان مصر تفضل محافظة على تدفق الفن والثقافة لازم يكون في جدية والناس ما تقلقش، وطول ما الشباب عنده أمل وطاقة وبيشتغلوا على موهبتهم وبيراعوها هتفضل مصر دائمًا في مقدمة الصفوف".

وأردف: "الشباب دي تخليك تقول مصر دايمًا بخير ونهر الموهبة سيظل متدفقًا".