تفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على تفاصيل مصرع شخصين بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة، للتعرف علي تفاصيل مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق بمنطقة منشأة القناطر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود حالتين وفاة أعلى الطريق بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، مما أسفر عن مصرع شخصين وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.