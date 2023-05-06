السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الناس دى بتشتغلنا".. تعليق قوى من محمد الباز على أزمة حسن شاكوش وزوجته

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على أزمة حسن شاكوش وزوجته، قائلا: "الناس دي بتشتغلنا".

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش وغيره من تلك الفئة يشغلون الناس بتفاصيل حياتهم أكثر من فنهم وما يقدموه، لأنهم بالفعل لا يقدموا شيئا للناس.

وتابع: "حسن شاكوش تزوج منذ 40 يوما، والكل شاف مشهد سجود زوجته شكرا لله على زواجها منه، وبعد أزمتهم الأخيرة صرحت الزوجة بأن حسن هو من طلب منها السجود حتى يصبح الفرح تريند".

ولفت إلى أن حسن شاكوش صرح بأنه اكتشف بأن زوجته كانت متزوجة من قبله ولم تخبره بذلك، وعندما عرف بالمعلومة طردها من المنزل، متابعا: "محتاجين نراجع نفسنا مع الناس دي، وبعدها قام حسن بإرسال صور من زواج زوجته من آخر للمواقع".

محمد الباز حسن شاكوش اخر النهار المهرجانات

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