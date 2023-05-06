20 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 2610 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت خلال التعاملات المسائية بالأسواق المحلية تزامنًا مع العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن جرام الذهب عيار 21 سجل 2610 جنيهات، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 2016 دولارًا.

وأوضح مغربي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2982 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2237 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20880 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا بالأسواق المحلية بالمقارنة بأسعاره أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2630 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2635 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2590 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2620 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2046 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2016 دولارًا.