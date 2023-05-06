السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

20 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 2610 جنيهات

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت خلال التعاملات المسائية بالأسواق المحلية تزامنًا مع العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن جرام الذهب عيار 21 سجل 2610 جنيهات، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 2016 دولارًا.

وأوضح مغربي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2982 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2237 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20880 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا بالأسواق المحلية بالمقارنة بأسعاره أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2630 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2635 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2590 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2620 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى  2046 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2016 دولارًا.

أسعار الذهب اسعار الذهب المحلية أسعار أسواق المحلية الاسبوع

الأكثر قراءة

"الناس دى بتشتغلنا".. تعليق قوى من محمد الباز على أزمة حسن شاكوش وزوجته

وزير التموين: تعديل تكلفة رغيف الخبز بعد ارتفاع السولار.. ويباع للمواطن بـ5 قروش

وفاة والد الشهيد محمد أبوشقرة بعد صراع مع المرض

تفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على تفاصيل مصرع شخصين بالجيزة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

ما هى وظائف المستقبل؟.. مؤلف كتاب "الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات" يكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»