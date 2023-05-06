الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التموين": موسم توريد القمح مُبشر ونستهدف 4 ملايين طن

توريد القمح
توريد القمح

كشف المهندس كمال هاشم٫ رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، عن تفاصيل عملية توريد القمح، معقبًا: "موسم مُبشر جدًا".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه موسم مبشر جدًا، وإن ما يميز موسم هذا العام هو وضع سعر عادل لتوريد القمح من قبل الحكومة للمزارع.

وأضاف: "وصلنا لـ1.2 مليون طن توريد حتى الآن، مقارنة بنصف مليون فقط العام الماضي في مثل هذا التوقيت".

وأشار إلى أن موسم توريد القمح سينتهي في يوم 15 أغسطس، لافتًا إلى أن نسبة الحصاد حتى الآن بلغت 25% فقط حتى الآن.

وأوضح أنه من المتوقع توريد أكثر من 4 ملايين طن قمح هذا العام، مشيرًا إلى أن جودة القمح المصري جيدة جدًا ولا يُعلى عليه وأفضل من أي قمح مستورد. 

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