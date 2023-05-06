الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط محطة وقود بالإسماعيلية لتجميعها 4509 لترات سولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية، خلال حملة مكبرة من ضبط إحدى محطات الوقود والتي قامت بتجميع كمية تقدر بـ٤٥٠٩ لترات من السولار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، وخاصة عقب قرار تحريك أسعار السولار والذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وذلك من أجل ضبط المتلاعبين بالأسعار.

كما تم ضبط كمية قدرها طن من الفواكه المجمدة بدون بيانات، بالإضافة إلى ضبط ٥ أطنان من الردة بدون فواتير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، وخلال الحملات التموينية المستمرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تم تحرير ١٩ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و١٣ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية و٣ محاضر سلع مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية تقدر بـ٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم.

إلى جانب تحرير ١٤ محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن و٦ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٤ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن و١٢ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٢٠ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين توقف عن الإنتاج.

وشدَّد بشارة على متابعة تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة الداخلية والمراكز والمدن لإحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود من أجل ضبط المخالفين.

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