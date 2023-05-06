قناة الناس.. نبوى الأزهرى يؤكد بالأدلة دفن رأس سيدنا الحسين فى مصر (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول عن أحفاده الحسن والحسين "اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما"، وقال أيضًا "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة".

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الحسن والحسين كانا خير الشباب والرجال في أزمانهما، إذ كان لمصر نصيب وحظ جميل في أن يشرف بالرأس الشريف لسيدنا الحسين.

وأوضح نبوي الأزهري أنه بعد استشهاد الحسين في كربلاء وتم الطواف برأسه الشريف على عدد من البلاد والأمصار، شرّف الله مصر بوجود الرأس الشريف فيها بحي الجمالية المعروف بحي الحسين في مصر.

وتابع: من الممكن أن يقول بعض الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعي إن رأس الحسين ليس متواجدا وأن هذا المكان لا يحتوى على رأس الحسين، مؤكدًا أن العلماء والمؤرخين أثبتوا بالدلائل القاطعة وجود الرأس هناك.

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