مصادرة 115 ألف قطعة مرقة دجاج منتهية الصلاحية بمركز قطور فى الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 115 ألف قطعة مرقة دجاج منتهية الصلاحية لماركة شهيرة، داخل مخزن للسلع الغذائية بمركز قطور، قبل طرحها للبيع في الأسواق.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، حملة بمركز قطور ضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على المحال العامة بدائرة مركز قطور، وتم خلالها ضبط صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 115 ألفًا و86 قطعة مرقة دجاج ماركة معروفة منتهية الصلاحية طبقًا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على العبوات.

وتم تحريز المضبوطات بمعرفة الحملة بمكان آخر تخوفًا من تبديدها وإعادة بيعها للمواطنين لحين صدور قرار النيابة العامة بإعدامها، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم ٨٥٢٥ جنح مركز قطور، وإخطار النيابة لتجري شئونها.