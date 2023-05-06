مرسى مطروح تعلن فتح باب التقدم لتراخيص شماسى صيف 2023.. غدًا
أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن بدء فتح باب تراخيص الشواطئ للشماسي لصيف 2023 في الموسم السياحي، بدءًا من غد الأحد الموافق 7 مايو الجاري بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح.
وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، إن المستندات المطلوبة للتقدم لتراخيص الشماسي لصيف 2023 هي: إيصالات السداد للتراخيص 2022، ملف كرتون، صورة البطاقة الرقم القومي، منوهًا عن كل من يتقدم لدفع السعر المقرر لرخصة الشماسي كدفعة واحدة كامل الثمن لن يتم دفع الزيادة المقررة 10% لهذا العام.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بنشر والإعلان عن التقديم لتراخيص الشماسي لصيف 2023.