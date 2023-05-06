14 مايو.. “الأوقاف” تطلق البرنامج الصيفي للطفل فى 5 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن انطلاق البرنامج الصيفي للطفل للعام الجاري بداية من 14 مايو 2023، ولمدة 3 أشهر خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، تحت عنوان "سَجِّل طفلك".

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، السبت، أن البرنامج الصيفي الجديد، جاء بعد النجاح المبهر الذي حققه البرنامج الصيفي للطفل في العام الماضي خلال إجازة الفترة الصيفية، في خمس محافظات بالجمهورية كمجموعة أولى، مؤكدةً أنها قررت توسيع دائرة المساجد التي سيقام بها النشاط هذا العام إلى (20) ألف مسجد بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الأوقاف، أن البرنامج يأتي إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.