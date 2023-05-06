وزير الخارجية السعودى: نأمل إنهاء "حوار جدة" الصراع فى السودان

علق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على وجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وقال بن فرحان، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نرحب بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في بلادهم".

وأعرب بن فرحان عن أمله أن يقود هذا الحوار لإنهاء الصراع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن استضافة بلاده لهذه المحادثات، هي نتاج تكاتف دولي وبجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية، والشركاء من الآلية الثلاثية.