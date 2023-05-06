الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية السعودى: نأمل إنهاء "حوار جدة" الصراع فى السودان

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

علق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على وجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وقال بن فرحان، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نرحب بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في بلادهم".

وأعرب بن فرحان عن أمله أن يقود هذا الحوار لإنهاء الصراع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن استضافة بلاده لهذه المحادثات، هي نتاج تكاتف دولي وبجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية، والشركاء من الآلية الثلاثية.

وزير الخارجية السعودي القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع مدينة جدة السودان

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