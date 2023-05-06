السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بإشراك المصريين بالخارج فى جلسات الحوار الوطنى

حازم الجندي
حازم الجندي

طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتمثيل المصريين في الخارج في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأقيمت جلسته الافتتاحية يوم الأربعاء الماضي، داعياً مجلس أمناء الحوار الوطني إلى دعوة ممثلي الجاليات المصرية في مختلف دول العالم لحضور جلسات واجتماعات اللجان فى المحاور الثلاثة للحوار، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وإبداء مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن القضايا والتحديات التي تواجه بلدهم وأيضا عرض مشكلاتهم وآليات حلها.

وقال الجندي، في بيان له، إن عدد المصريين بالخارج وفقا لتصريحات وزيرة الهجرة يتراوح ما بين 10 و12 مليونا، وهو عدد هائل ولا يمكن تجاهلهم وإغفال دعوتهم للمشاركة فى الحوار الوطني، مضيفاً أن المصريين بالخارج قوة ناعمة حقيقية، بالإضافة إلى كونهم قوة اقتصادية وعلمية ضاربة إذا ما أُحسن التعامل معاها، ولا بد أن يكون لهم دور مؤثر فى وضع رؤية لحل الأزمات والقضايا ومواجهة التحديات التي تتعرض لها مصر للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار الجندي إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودا حثيثة لاستعادة الثقة بين المصريين بالخارج وبلدهم، والقيادة السياسية تحرص على دعم المصريين بالخارج وفتح قنوات اتصال مستمرة معهم، ويجب البناء على تلك الجهود والاستماع إلى ممثلي المصريين بالخارج وإشراكهم في مائدة الحوار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تستهدف دمج المصريين بالخارج في خطط التنمية الشاملة التى تتبناها، ولا بد من العمل بجدية على حل المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج لكسب ثقتهم، وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيعهم على استثمار أموالهم في وطنهم والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة تعزيز ودعم جسور الثقة الحقيقية بين الدولة والمصريين بالخارج قولا وعملا، مقترحا طرح ملف المصريين العاملين بالخارج على مائدة الحوار الوطني، ومناقشة شاملة لكيفية التعاون والاستفادة من تلك الكفاءات المهاجرة علميا قبل اقتصاديا، ودعوة ممثلين عن الجاليات المصرية المختلفة، ونواب المصريين بالخارج بالبرلمان لحضور جلسات الحوار الوطني أو المشاركة عبر الفيديو كونفرانس لعرض مشاكلهم ورؤيتهم لآليات تعزيز الثقة والانتماء بينهم وبين وطنهم الأم.

الهيئة العليا لحزب الوفد الجاليات المصرية الجمهورية الجديدة الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي

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