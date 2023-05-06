السوبر المصرى| أفشة: أتمنى صنع تاريخ كبير وحصد ألقاب عديدة مع الأهلى

أبدى محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، ‏في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وقال أفشة: "أهنئ كل جماهير النادي ومجلس الإدارة والجهاز الفني على الفوز والتتويج باللقب، أتمنى أن أصنع تاريخًا كبيرًا لي داخل النادي الأهلي، وحصد أكثر عدد من الألقاب رفقة الفريق".

وتابع أفشة: "أجهز نفسي دائمًا من أجل مساعدة الفريق على الفوز، والجهاز الفني له رؤيته بمشاركتي أساسيًّا أو بديلًا، ولكن الأهم في النهاية هو الفوز وإسعاد الجماهير".