السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصرى| أفشة: أتمنى صنع تاريخ كبير وحصد ألقاب عديدة مع الأهلى

أفشة
أفشة

أبدى محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، ‏في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وقال أفشة: "أهنئ كل جماهير النادي ومجلس الإدارة والجهاز الفني على الفوز والتتويج باللقب، أتمنى أن أصنع تاريخًا كبيرًا لي داخل النادي الأهلي، وحصد أكثر عدد من الألقاب رفقة الفريق".

وتابع أفشة: "أجهز نفسي دائمًا من أجل مساعدة الفريق على الفوز، والجهاز الفني له رؤيته بمشاركتي أساسيًّا أو بديلًا، ولكن الأهم في النهاية هو الفوز وإسعاد الجماهير".

محمد مجدي أفشة الاهلى السوبر المصرى بيراميدز مباراة الاهلي وبيراميدز

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