هل يفشل الحزب الديمقراطي في الحصول على دعم السود بانتخابات الرئاسة 2024؟

سلطت صحيفة لوس إنجلوس تايمز الأمريكية، الضوء على الناخبيين السود وانخفاض معدل تصويتهم في الانتخابات الامريكية، عقب فشله الديمقراطين في نجاح دعم الناخبين السود والاتنيين لصالحهم في انتخابات نصف التجيديد النصفي في عام 2022.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، قام الديمقراطيون بعمل متواضع في إلهام الناخبين السود للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، حيث برز انخفاض الإقبال بين الناخبين السود واللاتنيين.

وأضافت أنه على الرغم من أن أداء الديمقراطيين أفضل بكثير في العام الماضي مما توقعه كثير من الناس - حيث حافظوا على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ واكتسبوا مكانة في المجالس التشريعية للولاية - فإن انخفاض الإقبال بين الناخبين السود واللاتينيين ربما كلف الحزب الأغلبية في مجلس النواب.

وأكدت الصحيفة أنه سواء كان بإمكان الديمقراطيين تغيير ذلك على مدار العام ونصف العام المقبلين، فسيكون ذلك مفتاحًا لفرصهم في استعادة مجلس النواب في عام 2024 ولعب دور رئيسي في آمال إعادة انتخاب الرئيس بايدن.

انخفاض حاد في المشاركة



ووفقًا للبيانات التي جمعها عالم السياسة بجامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد، أنه من بين أقل من 243 مليون أمريكي من المحتمل أن يكونوا مؤهلين للتصويت في عام 2022، أدلى 46٪ بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، وكان ذلك عام 2022 كواحد من أعلى معدلات الإقبال على التصويت في نصف قرن ، ولم يتجاوزه سوى الرقم القياسي المسجل قبل أربع سنوات، وعلى الرغم من أن الإقبال كان مرتفعًا بشكل عام، فقد صوتت بعض المجموعات بمعدلات أقوى من غيرها.

وفي عام 2022، انخفض الإقبال بين الناخبين السود بنحو 10 نقاط مئوية، وانخفض إلى 42٪ ، مقارنة بنحو 52٪ قبل أربع سنوات، كما انخفض الإقبال اللاتيني أيضًا بنحو 5 نقاط مئوية، كما انخفض الإقبال بين الناخبين الآسيويين، بالاضافة الى انخفاض الإقبال بين الناخبين البيض بما يزيد قليلاً عن نقطة واحدة.

وعلى عكس العديد من سنوات الانتخابات، حيث كانت أنماط الإقبال متشابهة جدًا من ولاية إلى أخرى، أظهر التصويت في عام 2022 انقسامًا ملحوظًا.

وقال التقرير إنه في العديد من الولايات المتأرجحة، بما في ذلك بنسلفانيا وميتشيجان، حيث كانت حقوق الإجهاض هي قضية التصويت المهيمنة، كان الإقبال مرتفعًا إلى حد ما، بما في ذلك بين الناخبين الشباب، وحقق الديمقراطيون مكاسب كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير عدد من المحللين إلى نسبة مشاركة منخفضة نسبيًا في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في ميلووكي لتفسير خسارة مانديلا بارنز لسباق قريب من مجلس الشيوخ في ويسكونسن العام الماضي، نظرًا لأن عام 2024 هو عام انتخابات رئاسية، فإن نسبة المشاركة ستكون أعلى في جميع المجالات مما كانت عليه في منتصف التجديد النصفي.