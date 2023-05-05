الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال عبد الحميد: نيللي هي من رشحتني لإخراج فوازير عالم ورق

المخرج جمال عبدالحميد
المخرج جمال عبدالحميد

قال المخرج جمال عبدالحميد، إن الفنانة نيللي هي من رشحته لإخراج فوازير عالم ورق، بعد وفاة المخرج الكبير الراحل فهمي عبدالحميد.

فوازير نيللي 

وأكد جمال عبد الحميد، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه واجه الكثير من الصعوبات لتخرج هذه الفوازير على ما كانت عليه، حيث كانت هناك مجموعة من العاملين بالقطاع الفني يحرصون على تعطيله وفشله في المهمة الموكلة إليه.

وتابع: "كنت خايف جداً من تقديم الفوازير بعد صديقي المخرج الكبير فهمي عبدالحميد، لأنه هرم فني كبير، ولكن نيللي طمأنتني وقالت لي أنت أفضل مخرج يمكن أن تقدم هذه الفوزاير، وبالفعل عقدنا جلسات عمل كثيرة في مكتبها، إلى أن بدأ التصوير".

خلافات ممدوح الليثي 

وتابع: "ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج طلب مني بعد فوازير عالم ورق طلب مني تقديم فوازير جديدة، ولكن أن رفضت لإني مش حابب أقدم فوازير علشان مايكونش فيه مقارنة مع الراحل الكبير فهمي عبد الحميد".

وأضاف في حديثه، أنه فوجئ باتصال هاتفي من ممدوح الليثي، الذي طلب منه إخراج فوازير حاجات ومحتاجات للفنانة شريهان، معبراً: "قالي أنا أحط إيدي في إيد الشيطان علشان الشغل".

 

جمال عبد الحميد نيلي الراحل عبد الحميد فهمي الحياة بالخط العريض

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