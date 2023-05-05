رئيس الإمارات يشهد احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ47 لتوحيدها

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيدها والذي وافق يوم السادس من مايو عام 1976.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الاحتفال شهد فقرات متنوعة عبرت عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية والإشادة بالقرار التاريخي لتوحيد القوات المسلحة الذي يعد أحد أهم القرارات التي اتخذت في تاريخ دولة الإمارات ومسيرتها لتعزيز أركان اتحادها والحفاظ على مكتسباتها ودورها ومواقفها الإنسانية الداعمة للسلام والاستقرار إلى جانب استذكار جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه من القادة المؤسسين الذين اتخذوا هذا القرار التاريخي ووضعوا الأساس لوطن قوي عزيز متطلع إلى المستقبل بثقة وطموح.

كان في استقباله - لدى وصوله منطقة أبومريخة التي شهدت توقيع اتفاق توحيد القوات المسلحة - محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشئون الدفاع والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وقدم كبار قادة القوات المسلحة هدية تذكارية إلى رئيس الدولة عبارة عن مجسم لمقر "أبومريخة"، رمز ذكرى توحيد القوات المسلحة.

من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، عن فخره واعتزازه بالقوات المسلحة الإماراتية، مؤكدًا أن السادس من شهر مايو عام 1976 هو يوم مشرق في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

كما أعرب عن فخره بما وصلت إليه من جاهزية وكفاءة واستعداد تام لأداء رسالتها في تعزيز أمن الوطن ورخائه وتقدمه واستقراره، والحفاظ على مكتسبات دولة الاتحاد، إضافة إلى مهامها الخارجية التي تحقق من خلالها رسالة دولة الإمارات وسياستها القائمة على تحقيق السلام العالمي.

وذكرت وكالة "وام" أن ولي عهد أبوظبي، قال: "إننا اليوم نقف تحية إجلال وإكبار للرعيل الأول من أبناء القوات المسلحة الذين حملوا المسئولية بأمانة وإخلاص في مرحلة التأسيس، كما نوجه التحية إلى جميع القادة والضباط والأفراد من منتسبي قواتنا المسلحة الذين يكملون المسيرة ويسهمون في تأدية الرسالة على أكمل وجه، متمنين لدولتنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار".