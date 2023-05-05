الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر في مجموعة "مالي والنيجر".. نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي المصري

أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالمغرب، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من مالي والجابون والنيجر.

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم، قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا لعام 2023، وذلك بالعاصمة المغربية الرباط.

وأسفرت القرعة أيضًا، عن وقوع المنتخب المغربي، في المجموعة الأولى، رفقة كل من غانا، والكونغو وغينيا

وشارك في مراسم سحب القرعة، كل من باتريك مبومبا، النجم السابق لمنتخب الكاميرون، وعزيز بودربالة، النجم السابق لمنتخب المغرب.

ومن المقرر، أن تجرى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، خلال الفترة ما بين 24 يونيو و 8 يوليو المقبل. 

وستكون النسخة المقبلة من البطولة، مؤهلة امسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، حيث تنص اللائحة، على تأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، بشكل مباشر، بينما سيخوض المنتخب صاحب المركز الرابع، ملحقًا عالميًا مع صاحب المركز الرابع في القارة الآسيوية.

واحتضنت المغرب، النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت عام 2011، وكانت المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2012 بلندن.

وكان منتخب مصر، قد تأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وذلك على حساب نظيره الزامبي، بعد الفوز عليه ذهابًا في القاهرة، بهدفين دون رد، ثم التعادل إيابًا خارج الديار في ندولا، دون أهداف.

يذكر أن منتخب مصر، هو حامل لقب النسخة الماضية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي استضافتها بلاده، أواخر عام 2019.

نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

المجموعة الأولى: المغرب – غانا – الكونغو – غينيا 

المجموعة الثانية: مصر – مالي – الجابون – النيجر 

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