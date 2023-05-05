إصابة 15 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مصنع سكر ملوي في جنوب محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة 15 عاملًا، تم نقلهم إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم 1582 ن ا ا، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع سكر ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وفشله في السيطرة عليها، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، جميعهم عمال.

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف المصابين الـ15 إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج وهم: محمود علاء 18 عاما، مهني خليفة 40 عامًا، نجله مصطفي 15 عاما، محمود سابق 23 عامًا، جمال علي توني 70 عاما، مصطفي محمود 13 عامًا، مصطفي سليم 19 عاما، محمود صابر 40 عامًا، مصطفى محمد 20 عامًا، مصطفي عبد الرشيد 28 عامًا، محمد هاني 18 عامًا، شعبان علاء 16 عامًا، محمد محمود 64 عامًا، محمد سعد 47 عامًا، وائل ناصر 14 عامًا، وجميعهم عمال يقيمون في قرى مركز ملوي، وتراوحت إصابتهم بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج.

قامت إدارة المرور برفع آثار الحادث بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.