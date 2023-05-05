الكشكى: "أمناء الحوار الوطنى" نجح فى وأد الشائعات وإطلاق جلساته برعاية رئاسية

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني كانت هناك كواليس كثيرة على مدار هذا العام داخل مجلس أمناء هذا الحوار، وبعض هذه الكواليس معلن عنها والبعض غير معلن.

ميراث ثقيل من الاختلاف

وأكد "الكشكي" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني نجح في تخطي الشائعات التي صاحبت الإعداد لجلساته واستطاع إحباط تلك المحاولات وانطلقت جلساته الافتتاحية برعاية الرئيس السيسي.

إعلاء كلمة الوطن

وأشار إلى أن الصفوف الأولى التي جلست في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني تؤكد أن الدولة المصرية في عمل جاد، حيث تحتوي هذه الصفوف على أقصى اليمين وأقصى اليسار جميعهم يتبادلون الآراء لإعلاء كلمة الوطن.