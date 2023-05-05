المباحث تعاين موقع نشوب حريق بمحل فى شارع فيصل

انتقل ضباط مباحث بولاق الدكرور، منذ قليل، لمعاينة موقع حريق نشب بأحد المحلات التجارية في شارع فيصل بمحافظة الجيزة.

ويقوم رجال المباحث حاليًا، بحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال مالك المحل، الذي لم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب حريق بمحل تجاري في شارع المساكن، بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.