تأجيل مباراة الأهلى ضد حرس الحدود فى الدورى المصرى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الجمعة، عن تأجيل مباراة النادي الأهلي أمام حرس الحدود في بطولة الدوري المصري.

وكان مقررًا أن يلعب الأهلي ضد حرس الحدود في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الثلاثاء 9 مايو 2023، على استاد الكلية الحربية.

وأكدت رابطة الأندية، أنه تم تأجيل المباراة، على أن يتم تحديد موعد لاحق لها.

ويلعب النادي الأهلي ضد بيراميدز، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، في مدينة أبوظبي الرياضية، في بطولة كأس السوبر المصري.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الجمعة 12 مايو، موعدًا لمباراة الترجي الرياضي التونسي ضد النادي الأهلي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقررت رابطة الأندية المحترفة، إقامة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى يوم 29 مايو الجارى، بعد تأجيلها بسبب مشاركة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات أمام الأهلى.

وكان من المقرر أن يلتقى بيراميدز اليوم الجمعة نظيره الاتحاد السكندرى، قبل تأجيل المباراة لتقام يوم 29 مايو الجارى بسبب مشاركة بيراميدز فى مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى بدولة الإمارات.