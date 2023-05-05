وزير الصحة السودانى: الإمدادات الطبية تأثرت بشكل كبير

قال وزير الصحة السوداني هيثم عوض، اليوم الخميس، إن الإمدادات الطبية تأثرت بشكل كبير.

وتابع أن ولايتى الجزيرة ونهر النيل تشهدان استقرارًا في الوضع الصحي، كما أن هناك أكثر من 5000 مصاب في مختلف المناطق منذ بدء الاشتباكات.

وأضاف وزير الصحة السوداني، أن 551 قتيلًا في المستشفيات المسجلة منذ بدء الاشتباكات، وفق صحيفة "السوداني" السودانية.

وخلال اليومين الماضيين، أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن أنه منذ اندلاع الاشتباكات بين ميليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتي وقوات الجيش السوداني بقيادة البرهان، وصل عدد القتلى إلى 550 قتيلًا في مختلف الولايات جراء الاشتباكات.

ومنذ أيام كشف الدكتور سيد محمد عبدالله، الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية بنقابة أطباء السودان، عن عدد الضحايا والإصابات الناجمة عن اشتباكات السودان على مدار الأسبوعين.

وقال عبدالله في بيان رسمي، إن ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية الاشتباكات لـ411 حالة وفاة بين المدنيين و2023 حالة إصابة، وإن عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها، أمس، بلغ 9 وفيات و65 حالة إصابة، من بينها حالات غير مستقرة".

وأكد أن العدد لا يشمل المقاتلين أو العسكريين، أو لا يشمل المواطنين من المدنيين الذين أصيبوا ولم يتمكنوا من تلقي العلاج في المستشفيات.

وفي اليومين الماضيين، نقلت 3 قوافل 700 مواطن أمريكي إلى ميناء بورتسودان، وفوقهم طائرات مسيرة أمريكية، وأخرى للمراقبة، وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن هذه الطائرات تهدف لحماية قوافل المواطنين الأمريكيين.

وكشف المتحدث باسم الصحة السودانية، في الفترة الماضية، عن أنه تمت إعادة توزيع الكوادر الطبية في معظم مستشفيات السودان لضمان تقديم الخدمة الصحية بكفاءة، وأيضًا نشر كافة الفرق الطبية في الولايات لتقديم الخدمة لأصحاب الأمراض المزمنة.