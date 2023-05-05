مصر حريصة على تقديم الدعم الكامل لمؤسسات العمل الإفريقي المشترك

ألقى الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للاحتفالية التي عقدت بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس مفوضية المنافسة بالكوميسا، والتي تستضيفها جمهورية مالاوي يومي 4-5 مايو الجاري، وافتتح الفعاليات رئيس جمهورية مالاوي والسكرتير العام للكوميسا وعدد من المسئولين بالدول الإفريقية الأعضاء في الكوميسا.

وتضمنت كلمة الوزير المفوض يحيي الواثق بالله، في الحفل الافتتاحي، التأكيد على الدعم الكامل الذي تحرص مصر على تقديمه لمؤسسات العمل الأفريقي المشترك وبشكل خاص السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي COMESA والمؤسسات المنبثقة منها وعلى رأسها مفوضية المنافسة لما لها من أثر فعال في تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتيسير التجارة الحرة فيما بينهم وكذا تحفيز الاستثمارات المشتركة في إطار من المنافسة العادلة.

الجدير بالذكر أن جلسات هذه الاحتفالية ستتضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين المسؤولين الأفارقة المشاركين فيها بهدف تفعيل دور مفوضية المنافسة، خاصة في ظل الترتيبات الجارية لتسليم مصر رئاسة الكوميسا إلى زامبيا خلال القمة القادمة التي ستستضيفها لوساكا - زامبيا في يونيو المقبل.