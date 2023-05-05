بالتزامن مع مباراة الأهلي وبيراميدز.. كيف تستمتع بمشاهدة المباراة في المنزل؟

يلتقي في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة فريقي الأهلي وبيراميدز في بطولة السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي، وهناك ترقب من جمهور الفريقين بالطبع وهناك من يشاهد المباراة داخل المنزل ونوضح لهم خلال سطور نصائح لمشاهدة ممتعة وفقًا لموقع corporate.

اختر الشاشة الكبيرة والصحبة

اختر العرض على الشاشة الأكبر داخل المنزل للاستمتاع بالمباراة والعمل على عيش أجواء المباريات، مع متابعة كل ما يحدث داخلها، كما أن الصحبة الممتعة ستجعل مشاهدة المباراة بالفعل أمر رائع، تشجيع فريقك مع أصدقائك وزملائك المعجبين يجعل مشاهدة المباراة أفضل بكثير ، بغض النظر عن أداء فريقك.

لا تنم على الصوت

إذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة شخصيًا، فيمكنك على الأقل جعل الأمر يبدو وكأنك في الملعب، تعد القدرة على سماع الحكام ومكالمات اللعب والحديث المهمل بين اللاعبين جزءًا لا يتجزأ من تجربة مشاهدة اللعبة.

أصبحت أجهزة التلفزيون في الوقت الحاضر أنحف من أي وقت مضى ، لذلك هناك مساحة أقل لمكبرات الصوت المدمجة عالية الجودة يمكن أن تقتني واحدة منها هذا هو السبب في أن إضافة مكون صوت - مثل مكبر الصوت أو نظام الصوت المحيط - يعد أمرًا ضروريًا تقريبًا مثل التلفزيون نفسه لنقل تجربة المشاهدة إلى المستوى التالي ، خاصة بالنسبة للرياضة.

قم بتوصيل التكنولوجيا الخاصة بك

يمكن ربط مكبرات الصوت والشاشات الذكية بتقنيات أخرى في منزلك حتى تتمكن من التحكم في كل شيء دون الاستيقاظ. تحتوي العديد من أجهزة التلفزيون الحديثة على مساعدين صوتيين مدمجين أيضًا، بحيث يمكنك التحكم في التلفزيون الخاص بك بصوتك، دون الحاجة إلى إعداد جهاز آخر، لذا يمكن أيضًا ربط أجهزة المطبخ الصغيرة بالتطبيقات الموجودة على هاتفك.

اصنع وجباتك الخفيفة المفضلة في وقت اللعب

يمكنك تحضير المقبلات المفضلة لديك بأمان داخل منزلك باستخدام قدر ضغط أو مقلاة هوائية أو شواية داخلية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام وظائف وقت الطهي القابلة للتعديل للتأكد من أن وجباتك الخفيفة والتغميس جاهزة عند بدء التشغيل. هذه الأجهزة سهلة الاستخدام، وتضمن الميزات المختلفة أنك لن تفوتك أي لعبة أثناء تواجدك في المطبخ، يمكن حتى توصيل بعض الأجهزة بهاتفك، لذا يمكنك المساعدة في تحضير وليمة الذيل محلية الصنع دون النزول عن الأريكة.