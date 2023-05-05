لليوم الثاني.. مسؤولو سوهاج يتابعون تطبيق التسعيرة الجديدة بالمواقف (صور)

وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، روساء المدن والاحياء بتكثيف التفتيش على انتظام العمل بالمواقف العامة للسيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة ووضع الملصقات على السيارات بالتعريف.

واستكمل أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، بأستكمال متابعة المرور علي مواقف السيارات بنطاق حي غرب سوهاج وتفقد سير العمل بموقف سيارات المنشاه والتلول بمنطقة نجع مصلح والتأكد من إنتظام سير العمل بها والالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة المقررة قانونياً ووضع الملصقات علي السيارات بالتعريفه الجديدة.

و أكد الشطوري على أننا نقوم بالمتابعة المستمرة للمواقف العامة للسيارات والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة قانونا وان جميع المواقف العامة للسيارات تعمل بأنتظام وحركة نقل الركاب بجميع المواقف بنطاق حي غرب سوهاج تسير بكل سهولة ويسر وجارى العمل والمتابعة على مدار الساعة وبصفة مستمرة حرصا على خدمة وراحة المواطنين وتسهيل حركة النقل بالمواقف العامة بنطاق حي غرب سوهاج.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا برئاسة عاطف الصمطي، انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، والتاكد من توافر المواد البترولية، وعدم وجود الزحام أمام المحطات، كما تم وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بمواقف المركز.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، برئاسة أحمد البدري، تتابع انتظام سير العمل بمواقف سيارات الاجرة، ومحطات الوقود، وتؤكد علي الالتزام بالتعريفة الجديدة ووضع ملصقات واضحة علي السيارات تحدد خط السير والتعريفة.

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة لطفي محمد علي، متابعة انتظام سير العمل بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المركز، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب، مع وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة وخطوط السير على السيارات، ومتابعة سير العمل بمحطات الوقود دون معوقات.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجرى أمس الخميس جولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة، وتابع مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي، وذلك عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك سعر السولار بقيمة جنيه واحد ليصبح سعر اللتر ٨.٢٥ جنيه.

واستهل المحافظ جولته بتفقد موقف طهطا وطما والمراغة، بمنطقة سيتي، والتقى عددًا من السائقين والركاب المترددين على الموقف، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين.

وأكد المحافظ على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارة المرور، والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مشددا على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة المقررة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة