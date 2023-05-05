خبير شؤون روسية لـ"القاهرة الإخبارية": الهجوم على الكرملين غرضه استفزاز روسيا

كشف الدكتور آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، أن ما حدث في واقعة الهجوم على الكرملين، كان عبارة عن مفرقعات، الغرض منها إيصال رسالة إلى روسيا.

وقال خلال مداخلة هاتية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن واقعة الكرملين غرضها استفزاز روسيا للوقوع في حماقة، وكأنهم يعتقدون أن روسيا ولد مراهق يرد اللكمة التي يتعرض لها.

وأضاف: "روسيا أعقل من أن تقوم بأي سلوك غبي أو أحمق".

وعن اجتماع مجلس الأمن الروسي، اليوم بشأن الهجوم على الكرملين، توقع آصف أن الاجتماع لانتقاء الأهداف الدسمة في أوكرانيا والاكفتاء بذلك، مرددًا: "هم من يدفعون روسيا للقيام بالحرب في الوقت الذي لايستطيعون هم فيه الرد عليها".

وأكد الدكتور آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، أن الاتصالات بين روسيا وأمريكا لم تنقطع على الإطلاق منذ بداية الحرب وحتى الآن، ولكن الوضع يتمحور حول قيام أمريكا بدفع أوكرانيا بتصرفاتها الحمقاء على أمل أن ترد روسيا بأفعال تشابه أفعالهم.

وتابع: "أمريكا تصرفاتها صبيانة ضد روسيا، في الوقت الذي لم ترد فيه الأخيرة بأي فعل متهور، لافتا إلى أن الاتصالات بين أمريكا وروسيا طبيعية حتى الآن حتى لا تنفجر المواجهة بين الطرفين".