الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق قبل امتداده لمنازل المنشية فى طور سيناء

حريق
حريق

سيطرت قوات الدفاع المدني بمحافظة جنوب سيناء على حريق هائل اندلع بأحد البيوت القديمة بشارع المنشية بطور سيناء صباح اليوم الجمعة، قبل امتداد ألسنة اللهب للمنازل المجاورة له ودون وقوع إصابات بشرية.

البداية بتلقي مديرية أمن جنوب سيناء إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق ضخم في أحد المنازل بشارع المنشية بمدينة طور سيناء، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بــ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وجرت السيطرة على الحريق خلال أقل من ساعة، قبل وصول النيران إلى المنازل المجاورة، ودون وقوع أي إصابات بشرية.

وقال شهود عيان إن الحريق اشتعل بشكل مفاجئ وساعد عند اشتعاله أن المنزل به أشجار ونخيل واستمرت عملية إخماد الحريق نحو ساعة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

قوات الدفاع المدني جنوب سيناء حريق هائل مديرية أمن جنوب سيناء شرطة النجدة

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