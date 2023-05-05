مصرع طفل وإصابة شاب صدمهما قطار بأسيوط

لقى طفل مصرعه وأصيب شخص آخر بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان قرية أم القصور بمركز منفلوط في أسيوط.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بصدم قطار شخصين أثناء عبورهما مزلقان قرية أم القصور.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع طفل 4 أعوام، وإصابة مواطن 30 عاماً، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي والمصاب للمستشفى لتلقى العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.