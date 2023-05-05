الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل وإصابة شاب صدمهما قطار بأسيوط

مصرع طفل وإصابة شاب
مصرع طفل وإصابة شاب صدمهما قطار

لقى طفل مصرعه وأصيب شخص آخر بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان قرية أم القصور بمركز منفلوط في أسيوط.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بصدم قطار شخصين أثناء عبورهما مزلقان قرية أم القصور.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع طفل 4 أعوام، وإصابة مواطن 30 عاماً، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي والمصاب للمستشفى لتلقى العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

طفل قطار مزلقان قرية أم القصور مركز منفلوط اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط

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