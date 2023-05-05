نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الأعلاف فى الأسواق خلال الفترة الماضية

أعلن حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق خلال الفترة الماضية بنحو 500 جنيه في النوع الواحد.

وشهدت الأسعار الفترة الماضية استقرارا ملحوظا استمر فترة طويلة، بسبب حدوث إفراجات جمركية تمت في شهر أبريل الماضي، حيث تم الإفراج عن الذرة وفول الصويا والأعلاف.

ورصدت "الدستور" آراء عدد من تجار الدواجن حول توقعاتهم بالأسعار خلال الفترة المقبلة وبعد تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق، وجاءت على النحو التالي.

تراجع أسعار الأعلاف

يقول «سيد» أحد تجار الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية شهدت أسعار الدواجن استقرارا كبيرا إلى حد ما، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 70 و80 جنيها، والدواجن البلدي تراوح سعر الكيلو ما بين 100 و110 جنيهات، أما الأوراك فتراوح سعر الكيلو ما بين 75 و80 جنيها للكيلو.

وعن توقعاته حول تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية، أكد أن الأسعار في الوقت الحالي أصبحت خارج التوقعات ما بين انخفاض وارتفاع مفاجئ ولايوجد لها أى مؤشرات وسابق إنذار لما يشهده في الفترة المقبلة، وهو ما يجعل التجار يعيشون ويقومون بالبيع اليوم بيومه دون الالتفات لتراجع أو زيادة في الأسعار.

أسعار الدواجن

من جانبه، أوضح طلعت محمد، أحد تجار الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية توجه عدد من أصحاب محال الدواجن لإغلاق محالهم بسبب قفزة الأسعار، ولكن على مدار الأسابيع الجارية بدأ استقرار الأسعار وبدأ التجار يعاودون مرة أخرى لفتح محالهم.

وتابع أنه طالما أسعار الأعلاف تراجعت بشكل كبير خلال الشهر الجاري، فمن المتوقع أن تعاود أسعار الدواجن في التراجع هي الأخرى، خاصة أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعارها هو ارتفاع سعر الأعلاف والذي يكون السبب الأول والرئيسي في حدوث قفزات في الأسعار.

تراجع أسعار الدواجن

وأضاف هاني، صاحب أحد محال الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنه خلال الفترة الماضية شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا بسبب قلة المعروض وكثرة الطلب من المواطنين وهو ما يحتم ارتفاع الأسعار، إلا أن مع تراجع أسعار الأعلاف وبدأ ضعف الإقبال خاصة بعد انتهاء موسم شهر رمضان والأعياد سوف تعاود الأسعار في الانخفاض، على عكس اللحوم والتي من المتوقع ارتفاع أسعارها تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.