الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 193 ألفًا و210 جنود منذ بدء الحرب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 193 ألفا و210 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و710 دبابات، و7 آلاف و224 من المركبات المدرعة و2978 من النظم المدفعية و550 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و304 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و916 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 370 من المعدات الخاصة و2540 طائرة مسيرة وإسقاط 947 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

بولندا: وصول 27 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

كما أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة، وصول 27 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 فبراير 2022 إلى 11.62 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة- حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية- أن نحو 19 ألفا و200 شخص غادروا بولندا أمس الخميس عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 9.84 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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