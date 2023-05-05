رئيس مدينة سوهاج الجديدة يتفقد مشروعات شبكة الطرق والكهرباء ومحطات المياه (صور)

تابع المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، المشروعات الجاري تنفيذها وفقًا للخطة السنوية المعتمدة بالمجتمعات العمرانية لعام 2022 /2023، والتي تشمل محطات المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء والطرق، ورافقه نواب ومعاونون رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المختصة بعدد من المشروعات داخل مدينة سوهاج الجديدة.

وتفقد مسئولو جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مشروع تنفيذ المرحلة الثانية لأعمال الطرق التي تتضمن طبقة أساس وطبقة رابط أسفلتية بمنطقة الشريط المميز وحارات الخدمة بجوار طريق المطار، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال نحو 90%.

واستكمل رئيس الجهاز جولاته بتفقد مشروعات الطرق بمنطقة الـ 455 فدانا، وذلك لتنفيذ مرحلة ثانية من طبقة أساس وطبقة رابط أسفلت، وتابع تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى بالمجاورات التي تحمل رقم 1-3-6-7-8 بمنطقة الـ 455 فدانا، والتي بلغت نسبة تنفيذها نحو 40%، كما تابع تنفيذ أعمال الطرق (فرمة) لمنطقة المقابر بالتوسعات الجنوبية، وبلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 90%.

وأكد المهندس محمد عبدالله، تقديم برنامج زمني، وضرورة الانتهاء من المشروعات بأعلى المواصفات والجودة.

كما تفقد مشروع تنفيذ رافع التوسعات الجنوبية شامل خزان أرضى+بوستر+خط قطر 800مم بطول 5 كيلو، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة؛ للحصول على أعلى جودة بأعمال التنفيذ والسرعة في إنهاء المشروع طبقًا للبرنامج الزمني.

كما تفقد مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي طاقة المحطة 36000 متر مكعب يومي المرحلة الأولى، قد تصل حجم طاقتها نحو 12000 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تم تشغيل المحطة، وجار أخذ عينات المياه المعالجة للاختبارها والتأكد من مطابقتها لمعايير المياه المعالجة ثلاثيًا قبل الربط على شبكة الري بالمدينة لري المسطحات الخضراء بالمدينة.

كذلك تفقد شبكة كهرباء منطقة الشريط المميز 100 فدان العمراني المتكامل، وسجلت نسبة إنجاز المشروع 65%، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني.

كما تفقد مشروع شبكة كهرباء المرحلة الثانية بمنطقة الـ 455 فدانا بنسبة تنفيذ 55%، مشددًا على سرعة الانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني مع مراعاة الجودة والدقة في التنفيذ، وتفقد المدخل الجنوبي للمدينة والطرق والجزر المارة أمام منطقة المخازن، مطالبًا بضرورة إعادة تأهيل الجزر والقيام بزراعتها بالنجيل الطبيعي والاهتمام بنظافة المدخل.