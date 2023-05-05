5 طرق فعالية لإنقاص الوزن

يبحث العديد من الأشخاص عن إنقاص الوزن بشكل سريع وسهل، واتباع عدد من الأنظمة الغذائية التى من شأنها تقليل السعرات الحرارية من خلال النشاط البدني من أجل إنقاص الوزن بنجاح على المدى الطويل، من خلال تغيير الأنماط الغذائية للوصول إلى الوزن المثالي.

هذه الاستراتيجيات الخمسة فعّالة إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، وفقًا لموقع health الطبي.

1. تأكد من استعدادك للأمر

يستغرق فقدان الوزن على المدى الطويل وقتًا وجهدًا، والتزامًا طويل الأجل.

وبينما لا تريد تأجيل فقدان الوزن إلى أجل غير مسمى، يجب عليك التأكد من استعدادك لإجراء تغييرات دائمة على عادات الأكل والنشاط.

اسأل نفسك الأسئلة التالية لمساعدتك في تحديد مدى استعدادك:

تحدث إلى طبيبك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في معالجة الضغوطات أو العواطف التي تبدو عقبةً أمام استعدادك. عندما تكون مستعدًّا، ستجد أنه من الأسهل تحديد الأهداف والحفاظ على الالتزام وتغيير العادات.

2. ابحث عن دوافعك الداخلية

حدد قائمة بما هو مهم بالنسبة لك لمساعدتك على الحفاظ على حماسك وتركيزك، سواء كانت عطلة قادمة أو صحة عامة أفضل.

ثم ابحث عن طريقة للتأكد من أنه يمكنك استمداد العزيمة من العوامل التحفيزية الخاصة بك خلال لحظات الإغراء، بينما يتعين عليك تحمل المسؤولية عن سلوكك الخاص لفقدان الوزن بنجاح، من الممكن أن تستفيد إذا حصلت على دعم مناسب. اختر الأشخاص الداعمين لك ممن سوف يشجعونك بطرق إيجابية، دون خجل أو إحراج أو تثبيط.

من الناحية المثالية، ابحث عن الأشخاص الذين يستمعون إلى مخاوفك ومشاعرك، ويقضون وقتًا في التمرين معك أو في إنشاء قوائم طعام صحية، ويشاركونك الأولوية التي وضعتها لتطوير نمط حياة أكثر صحة. يمكن أن تَشعر بالمساءلة بانضمامك لمجموعة دعم ، مما يمنحك دافعًا قويًا للالتزام بأهداف إنقاص الوزن.

3. ضع أهدافًا واقعية

قد يبدو واضحًا ضرورة وضع أهداف واقعية لإنقاص الوزن. ولكن هل تعرف حقًّا ما هو واقعي؟ على المدى الطويل، من الأفضل أن تهدف إلى خسارة 1 إلى 2 رطل (0.5 إلى 1 كيلوجرام) في الأسبوع، عمومًا أن تخسر 1 إلى 2 رطل أسبوعيًّا، تحتاج إلى حرق 500 إلى 1000 سعر حراري أكثر مما تستهلكه يوميًّا، من خلال اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الأنشطة البدنية بشكل مُنتظَم.

4. تناول طعامًا صحيًا أكثر

يجب أن يشمل الأسلوب الجديد لتناول الطعام بهدف فقدان الوزن - خفض إجمالي السعرات الحرارية. لكن تخفيض السعرات الحرارية لا يعني التخلي عن الطعم أو الشبع أو حتى سهولة إعداد الوجبة.

من طُرق تقليل السعرات الحرارية تناوُل المزيد من الأطعمة النباتية والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. احرص على التنوع لتحقق أهدافك دون التخلي عن الطعم أو التغذية.

ابدأ خطة إنقاص الوزن باتباع هذه النصائح:

تناوُل أربع حصص على الأقل من الخضروات وثلاث حصص من الفواكه يوميًّا.

استبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة.

استخدام كميات متواضعة من الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والزيوت النباتية والأفوكادو والمكسرات وزبدة الجوز وزيوت الجوز.

قلل من السكر قدر الإمكان، باستثناء السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة.

اختر مشتقات الحليب قليلة الدسم واللحوم والدواجن خفيفة الدهن بكميات محدودة.

5. حافظ على نشاطك

في حين أنه يمكنك إنقاص الوزن دون التمرن، فإن الأنشطة البدنية المُنتظَمة مع تحديد السعرات الحرارية قد يساعدانك على إنقاص الوزن. قد تساعد التمارين الرياضية على حرق السعرات الحرارية الزائدة التي لا يمكنك فقدها بالنظام الغذائي وحده.

للتمرين أيضًا العديد من الفوائد الصحية، ومنها تحسين مزاجك وتقوية نظام القلب والأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم. قد تساعد ممارسة الرياضة كذلك في الحفاظ على فقدان الوزن. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يحافظون على فقدان الوزن على المدى الطويل يقومون بأنشطة بدنية مُنتظَمة.