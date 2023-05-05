الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة ندى ثابت: هناك جدية تامة لإنجاح الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

قالت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني الذي انطلقت جلسته الافتتاحية، أمس الأربعاء، والذي يشارك فيه كافة القوى السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، فرصة ذهبية لابد من اغتنامها، للخروج بمخرجات إيجابية تصب في مصلحة الدولة المصرية.

 

وأضافت في تصريحات صحفية لها اليوم: "علينا جميعًا أن نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا إلى الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية، والذي كنا في أمس الحاجة إليه نتيجة المتغيرات التي طرأت مؤخرًا على الساحتين الإقليمية والعالمية".  

 

وأكدت أن هناك جدية تامة لإنجاح الحوار الوطني، وهذا ما رأيناه في الجلسة الافتتاحية، التي شملت تعددًا كبيرًا في الأفكار والآراء والمقترحات، والتي أثبتت أيضًا أن مصر للجميع، وأن كافة الأفكار مقبولة.    

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الجميع يعول على الحوار الوطني، الذي نجح في تجميع كافة القوى السياسية، والذي يمثل مرحلة جديدة نحو العبور إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.

 

وانطلقت، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بـقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

 

النائبة ندى ألفي ثابت مجلس النواب الحوار الوطنى المجتمع المدنى مصلحة الدولة المصرية

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