الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سوبر مصر: الأهلى يختتم مرانه استعدادًا لمباراة بيراميدز غدًا

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته، مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا على كأس السوبر المصري.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على قراءة الفاتحة، قبل بداية فقرات المران الجماعي.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين لمدة ١٠ دقائق قبل انطلاق فقرات المران.

وأدى الفريق تدريبات بدنية وفنية متنوعة بالكرة استمرت لمدة ١٥ دقيقة، ثم قاد بعدها كولر  اللاعبين في فقرة تدريبية باستخدام الكرة باليد، وأعقبها المدير الفني بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بالتدريب على ركلات الترجيح.

فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في فقرات تدريبية منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف، مساء غد الجمعة، على لقب السوبر المصري، والذي يقام في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

الاهلى بيراميدز السوبر المصرى الأهلي يختتم تدريباته مباراة الاهلي وبيراميدز

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