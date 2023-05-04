أحمد جلال: "العلانية" أهم سمات الحوار الوطنى

قال أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن من أهم سمات الحوار الوطني هي العلانية، مشيرًا إلى أن الإنسان المصري شديد الذكاء وأفضل وسيلة لإقناعه هي العلانية.

وأضاف، خلال حواره في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن علاقة السياسة بالاقتصاد تبادلية وتفاعلية، مبينًا أن رجال الأعمال بأمريكا يقومون بتمويل الحملات الانتخابية حتى يتم سن القوانين التي تساعدهم.

وتابع أن السياسة هي الأصل؛ لأن الاقتصاديين لديهم حلول فنية في الموازنة، والبطالة، والتضخم، والصحة، والتعليم، مشيرًا إلى أن الغربلة في الشأن الاقتصادي تتم من خلال السياسيين.

وأكد مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أنه إذا أردت إصلاح الاقتصاد فيجب إصلاح السياسة؛ لأنهم سيختارون ما يعتقدون أنه يمثل الصالح العام.