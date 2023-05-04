بدء عرض "ساعة إجابة" فى دور السينما الخليجية والعربية

ينطلق الفيلم العائلي الكوميدي “ساعة إجابة” في دور العرض السينمائية الخليجية والعربية، من بينهم المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، سلطنة عُمان، قطر، الكويت والعراق، وذلك بعد أن شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي بحضور حشد من نجوم وصنّاع السينما في الوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

والفيلم بطولة الطفل سليم مصطفى مع عدد كبير من النجوم؛ سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً.

ساعة إجابة إخراج مصطفى أبو سيف وفكرة أحمد شيكو، تأليف ورشة (ورق عنب) ، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو.