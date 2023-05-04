الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتصالان مع البرهان ودقلو.. شكرى يؤكد قلق مصر لاستمرار المواجهات العسكرية فى السودان

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، قلق مصر البالغ جراء استمرار المواجهات العسكرية في السودان، وما نتج عنها من وقوع ضحايا أبرياء، بالإضافة إلى تعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة.

وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.

مصر لن تدخر جهدًا للوقوف مع السودان

وخلال الاتصالين، ناشد شكري الجانبين بالوقف الفوري لإطلاق النار من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، وكذلك إعلاء المصلحة الوطنية العليا.

وشدد على أن مصر لن تدخر أي جهد في الوقوف لجانب السودان، واصفًا ما يمر به الأخير بـ«المحنة الخطيرة وغير المسبوقة».

وقال وزير الخارجية: "الشعب المصري يعتصر ألمًا مما يلاقيه الشعب السوداني من معاناة نتيجة الاقتتال الدائر، الأمر الذي يقتضي ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لمستحقيها وتوفير الحماية للمدنيين".
وكذلك، أعاد التأكيد خلال الاتصالين على موقف مصر الثابت والداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن كل الإتصالات والجهود الدبلوماسية المصرية المبذولة في هذه الآونة ترتكز على تلك المحددات، كما تستهدف مساعدة السودان في الخروج من محنته، وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار.

السودان مصر وزير الخارجية سامح شكري دقلو البرهان

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