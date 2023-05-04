"العلاج بالأحجار".. بلورات الشفاء من الأمراض أشهرها القلب والقلق

يمكن أن تتعرض أجسامنا للتدهور بمرور الوقت؛ لأن هذا جزء من عملية الشيخوخة، فالطريقة التي نعتني بها لها دور في كيفية الحفاظ على الصحة بشكل عام.

تتمثل إحدى طرق المساعدة في تعزيز صحتنا في استخدام بلورات الشفاء لعلاج الأمراض المختلفة التي قد نعاني منها، فمؤخرًا استطاع الكثير من العلماء اكتشاف طرق خارج الصندوق للعلاج من الأمراض المختلفة بواسطة "الأحجار" أو البلورات.

أكد الخبراء بموقع "healthybuilderz" الخاص بالصحة، أن البلورات كانت موجودة منذ العصور القديمة واستخدمت للعلاج، فإليك بعض البلورات التي يمكنك استخدامها في المنزل لتعزيز صحة أسرتك.

الجمشت:

يشار إليه أيضًا باسم "الحجر متعدد الأغراض"، يأتي هذا الكريستال في مجموعة متنوعة من الألوان، بالإضافة إلى ظلال تتراوح من اللون البنفسجي الفاتح إلى اللون الأرجواني النابض بالحياة.

تم العثور على هذا الكريستال لتعزيز الوضوح عندما يكون عقلك مرتبكًا، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يساعد في تخفيف القلق والتوتر، حيث يمكنك استخدام هذه البلورة في التخلص من تقلبات المزاج وتجديد الخلايا والمناعة وكذلك الأرق.

بلورة أونيكس:

إذا كان منزلك يحتوي على الكثير من الطاقة السلبية، فإن وضع بلورات "العقيق اليماني" أو كما تعرف بـ"أونيكس" هو أحد الطرق للتخلص من الطاقة السلبية في منزلك.

يمكن أن تؤثر الطاقة السلبية على صحتك عندما لا تكون حريصًا أو عندما تسمح لها بالتسرب إلى عقلك وجسمك، حيث يمكن أن يساعدك تنظيف الهواء باستخدام هذا الكريستال على الشعور بتحسن وصحة أيضًا.

حجر السترين:

أول ما ستحبه في هذه البلورة هو لونها الذهبي، فهذا الكريستال محبوب لدى الكثيرين، لأنه يعزز الجمال والشفاء، فأولئك الذين يرغبون في جذب المزيد من الرخاء والهدوء النفسي يميلون لهذا النوع من البلورات.

غالبًا ما يشار إليه باسم "حجر التيجار"، حيث يمكن أن يساعد في إزالة أي عقبات تمنعك من كسب المال، كما إنه مفيد أيضًا عندما يتعلق الأمر بحماية عقلك من التوتر والقلق.

اللازورد:

يمكن أن تكون نوبات الصداع النصفي مزعجة، حيث يمكن أن تتراوح الشدة من خفيفة إلى شديدة مع أعراض أخرى بينهما، تتوفر الأدوية للمساعدة في تقليل الالتهاب ولكنها لا تفعل الكثير ولا يجب استخدامها طوال الوقت لأنها يمكن أن تؤدي إلى التحمل.

فإن استخدام اللازورد لمساعدتك على التعامل مع الصداع النصفي أو على الأقل منع حدوثه يستحق التجربة؛ لأن أولئك الذين جربوه أفادوا بانخفاض نوبات الصداع النصفي.

بلورة كارنيليان:

إذا كنت تريد أن تكون متحمسًا وواثقًا وملهمًا باستمرار، فيجب ارتداء هذا النوع من الكريستال طوال الوقت، فعند ارتدائها بانتظام، أو وضعها بالقرب منك، ستجد أنك أكثر ثباتًا وثقة في عملك.

تعتبر هذه البلورة بمثابة معزز للطاقة يمكن أن تساعد في نشر الفرح في جسمك لأنها تقضي على أي طاقة سلبية أو تقلبات مزاجية.

حجر الدم:

إذا كنت تواجه مشكلة في تنظيم ضغط الدم، فإن استخدام حجر الدم يساعد في حل المشكلة، حيث تدعم هذه البلورة نظام الدورة الدموية عن طريق تنظيم ضغط الدم، هذا يعني أنك أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب؛ لأن الدم يتدفق بشكل طبيعي.