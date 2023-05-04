الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الآثار النفسية والاجتماعية لارتفاع تكاليف الزواج" ندوة بإعلام الداخلة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم مركز إعلام الداخلة التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية بعنوان "الآثار النفسية والاجتماعية لارتفاع تكاليف الزواج وانعكاساتها على الشباب"، وذلك بمركز شباب الفتح بمدينة موط، حاضر فيها الشيخ أحمد عبد اللطيف إمام وخطيب بإدارة أوقاف الداخلة، استهدفت الندوة التوعية بمخاطر المبالغة في تكاليف الزواج وتأثيرها على المقبلين على الزواج.

أكد الشيخ أحمد عبد اللطيف أن الإسلام حث على تيسير الزواج انطلاقًا من الهدف المقدس للزواج، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أقلهن مهرًا أكثرهن بركة"، في الوقت الذي نهى فيه الإسلام عن الإسراف والتبذير والتباهي في إنفاق المال بإسراف على تجهيزات الزواج والمهور بما يفوق قدرة الشباب المقبلين على الزواج، مشدداً في هذا الصدد على أن الأصل هو التيسير في إتمام الزواج ومساعدة الشباب.

وحذر من تداعيات المغالاة في نفقات الزواج التي بات يلحظها الجميع وأبرزها عزوف الشباب عن الزواج خشية تحمل التكاليف المرتفعة ومن ثم زيادة العنوسة وزيادة حالات الطلاق.

وقال الشيخ أحمد عبد اللطيف: "من خلال ظاهرة المفاخرة والمباهاة بيننا في نفقات الزواج، نخالف الشريعة الإسلامية التي دعت الى عدم تكليف أنفسنا فوق طاقتها، لكننا من خلال هذه المظاهر نكلف أنفسنا فوق طاقتها وقدراتها المادية، لافتًا إلى أنه من باب أولى استغلال هذه الأموال في أمور تعين الزوجين على العيش بكرامة بدلًا من انفاقها لأجل التباهي وحسب".

كما أكد الشيخ أحمد عبدالله في هذا الصدد على أهمية تنشئة الأبناء منذ الصغر التنشئة السليمة وفق ما دعت إليه الشريعة الإسلامية والتقاليد الاجتماعية القويمة؛ ليتسلح بعدها بالقناعة.

ودعا الى ضرورة عودة دور القيادات الشعبية وكبير العائلة في القرى من أجل توحيد الرأي بما يخدم صالح الجميع ويفيد المجتمع خصوصا فيما يتعلق بالمبالغة في تكاليف الزواج، مشددا هنا أيضًا على دور الإعلام في توجيه الأسر للحد من تكاليف الزواج المرتفعة وتلافي تأثيراتها السلبية المتنامية.

وأوصت الندوة بضرورة عقد الندوات وجلسات التثقيف الاجتماعي للشباب والأسر للتوعية بمخاطر استمرار المغالاة في تكاليف الزواج.

مركز إعلام الداخلة ندوة تثقيفية الآثار النفسية والاجتماعية لارتفاع تكاليف الزواج التوعية بمخاطر المبالغة في تكاليف الزواج المقبلين على الزواج

الأكثر قراءة

مقتل الفنانة السودانية آسيا عبد المجيد فى تبادل لإطلاق النار بالخرطوم

الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من الاستاد الرياضى بمقر القيادة الاستراتيجية قبل العيد

الطلاب المصريون بالسودان يحملون وزيرة الهجرة رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسى (صور)

مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج ينظم دورة تدريبية لرفع درجة الوعي

وزير الطيران المدنى يبحث آليات نقل الحجاج الفلسطينيين للأراضى السعودية (صور)

وزيرة الهجرة: مصر لا تترك أبناءها وتقف معهم دائما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات