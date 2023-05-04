الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

ارشيفه
ارشيفه

شهد طريق رأس غارب فى المنيا، مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق رأس غارب عند الكيلو 110  المنيا.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاسعاف وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلا من عما نعيم حنا يوسف 36 سنة، مقيم بقرية البرجلية بمركز المنيا، وماجد نجاح عزيز 35 سنة، ومقيم بقرية نزلة فرج الله.

تم نقل الجثتين إلى مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة، وتم تحرر محضر بالواقعة، والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

طريق رأس غارب المنيا مصرع شخصين حادث انقلاب سيارة ملاكي

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