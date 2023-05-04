محمد رمضان يستحوذ على تريندات يوتيوب بـ"هارلي" و"TMO"

واصل الفنان محمد رمضان، نجاحاته منذ رمضان الماضي، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير لمسلسل “جعفر العمدة”، ليستحوذ خلال الوقت الحالي على تريندات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية سواء من فيلم “هارلي” الذي عرض بموسم عيد الفطر، أو كليبه الجديد “TMO”.

جاءت أغنية “كم بيبي كم” من فيلم “هارلي” بالمركز الثاني بقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، حيث تواصل نجاحها وتحافظ على مركزها منذ أسبوعين من طرحها، وحصدت 4 ملايين مشاهدة.

بينما أغنية “TMO” حصدت 8 ملايين مشاهدة واحتلت المركز الخامس، بعدما احتلت المركز الأول خلال الأيام الماضية.

أما أغنية “طوق نجاة” والتي تعتبر ضمن فيلم “هارلي” أيضا، حصدت 2 مليون مشاهدة، واحتلت المركز السادس بقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

جدير بالذكر أن فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

وقدم محمد رمضان في شهر رمضان الماضى مسلسل جعفر العمدة الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، سلوى عقمان وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.