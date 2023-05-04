الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة

أبو زيد يتابع مواقف
أبو زيد يتابع مواقف السيارات والالتزام بتعريفة المواصلات

تفقد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددًا من مواقف السيارات ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، عقب القرار الذي أصدره نائب المحافظ اليوم بتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها.

رافق نائب المحافظ، اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء أركان حرب هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، العميد وليد العاطون مدير مرور المنيا، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة ومباحث المرور والتموين والجهات المعنية.

شملت الجولة، تفقد مواقف السيارات لمراكز جنوب وشمال المحافظة، وموقف مدينة المنيا الجديدة ومحطة وقود التعاون بحي شلبي، ومحطة وقود مصر للبترول بحي غرب المدينة.

شدد نائب المحافظ، على السائقين على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا بأنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة موجها الأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفى مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة، كما حرص نائب المحافظ على الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وكلف نائب المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بوضع ملصق على جميع السيارات الساري بشأنها هذا القرار موضحًا خط السير وعدد الركاب والتعريفة المقررة.

وناشد نائب المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي "2342200 - 2320001" والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

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نائب محافظ المنيا أنتظام العمل بمواقف السيارات الألتزام بالتعريفة الجديدة اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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