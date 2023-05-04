جولات مكوكية لرؤساء المدن بكفر الشيخ بالمواقف وبمحطات الوقود

شهدت المواقف العمومية ومواقف السرفيس، ومواقف الأرياف، جولات مكوكية لرؤساء المدن والوحدات القروية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس؛ لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، التي أعلن عنها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لجولات على محطات الوقود، للتأكد من توفير الوقود بها، والالتزام بالسعر الذي أعلنت عنه الدولة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بالتنسيق مع الجهات المختصة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة على مستوى المحافظة، لمراقبة المواقف وخطوط سير السيارات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة قيمة التعريفة الجديدة المقررة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار.

وكان محافظ كفر الشيخ قد اعتمد قرار لجنة الإشراف على المواقف الخاص بزيادة تعريفة الركوب، وتم تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور كفر الشيخ ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين "العاملين على الخطوط المختلفة" بتعريف الركوب المقررة وإعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذلك الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة.

وتفقد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، دون تجاوز، كما تفقد محطات الوقود، للتأكد من توفير الوقود بها.

وتفقد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، المواقف العمومية القديمة والجديدة، للتأكد من حسن سير العمل بها دون أي تجاوزات والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، كما تابع محطات الوقود.

كما تفقد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، انتظام سير العمل بمجمع المواقف ومحطات الوقود بعد الزيادة في أسعار السولار وتطبيق التعرفة الجديدة بجميع الخطوط بمركز الحامول.

كما تابع أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، انتظام مواقف السيارات ومحطات الوقود بمركز ومدينة سيدي سالم، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أعلنت عنها المحافظة.

كما تفقد علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع مرور دسوق، موقف دسوق العمومي ومواقف الارياف، لمتابعة انتظام العمل بالمواقف، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتوافر الوقود بمحطات الوقود.

وتفقد اللواء هانى يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، المواقف ومحطات الوقود، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة دون تجاوز كما تابع سير العمل بمحطات الوقود.