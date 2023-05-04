الرئيس السيسى يشيد بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى ودعم التنمية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية.

اللقاء تناول مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة.

وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في جميع المهام التي توكل إليها.

كما أشاد الرئيس السيسي بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في مساهمتها في دعم مقومات التنمية وإنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.