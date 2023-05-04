الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عادل عامر: الحوار الوطنى فرصة تاريخية للمشاركة فى صياغة مستقبل الوطن

النائب عادل عامر
النائب عادل عامر

قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني هو انطلاق جديد للجمهورية الجديدة وفرصة تاريخية لمشاركة الجميع في صياغة مستقبل الوطن، مؤكدًا أن دعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية هي سابقة تاريخية سجلها التاريخ بأحرف من نور، وفرصة حقيقية للقوى السياسية من أجل التعبير عن رأيها بوضوح وصراحة في جميع القضايا، كما أنها فرصة تاريخية أيضًا لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، ما يؤكد رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي.

وأضاف عامر، أن الحوار الوطنى بداية مرحلة جديدة تقوم على حوار بناء يشمل كل الأطراف السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وانطلاق أولى جلساته يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، ويقدم تجربة متكاملة تدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة.

إفطار الأسرة المصرية الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الحياة السياسية والحزبية الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع المدنى النائب عادل عامر

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